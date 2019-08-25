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РИА Новости

Кириенко на "Тавриде — АРТ" назвал поддержку культуры инвестицией в будущее

14:12 25.08.2019 (обновлено: 15:45 25.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкСергей Кириенко на фестивале "Таврида – АРТ" в Крыму
Сергей Кириенко на фестивале Таврида – АРТ в Крыму
© РИА Новости / Михаил Патлис
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Сергей Кириенко на фестивале "Таврида – АРТ" в Крыму
СУДАК, 25 авг – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля "Таврида — АРТ" Сергей Кириенко назвал поддержку культуры не социальными затратами, а инвестициями в конкурентоспособность страны.
"Поддержка культуры - это не социальные затраты, это серьезные инвестиции в будущее, и не только в развитие культуры… Это инвестиции в экономическую конкурентоспособность и благополучие. Мир меняется, происходит технологическая революция. В рамках этого конкурентоспособность страны определяется не запасами природных ресурсов, а интеллектом и творческим потенциалом людей", - сказал Кириенко в ходе совещания на фестивале "Таврида — АРТ".
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
24 августа, 12:39Культура
На фестивале "Таврида— АРТ" установили два рекорда России
Кириенко привел пример эффективности и необходимости поддержки культуры, который был связан с периодом его работы в "Росатоме".
"Для того, чтобы гениальные деятели науки, которые сконцентрированы в закрытых атомных городах, для того чтобы они могли творить и создавать новые открытия в науке, принципиально важной является культурная среда. В этом смысле в закрытом атомном городе инвестиции в драматический театр является не менее важными, чем в современную атомную установку. Еще неизвестно, что важнее", - сказал Кириенко.
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида — АРТ" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". В этом году фестиваль проходит 20-26 августа в Крыму.
Шоу, хип-хоп-вечеринка, пробежка: фестиваль "Таврида — АРТ"
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

Шоу-проект Саша Фролова и Aquaaerobika во время выступления на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
1 из 14

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

Флешмоб с развёртыванием 30-метрового флага Российской Федерации в честь Дня Российского Флага на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
2 из 14

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
3 из 14

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

Показательное выступление мастера по тамэсивари во время мастер-класса Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
4 из 14

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в палаточном городке на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
5 из 14

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
6 из 14

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

Эмблема на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
7 из 14

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

ОлимпийскиЙ чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
8 из 14

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

Участники фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
9 из 14

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

Арт-объекты на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
10 из 14

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
11 из 14

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
12 из 14

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

Участник фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
13 из 14

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

ОлимпийскиЙ чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
14 из 14

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
1 из 14

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
2 из 14

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
3 из 14

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
4 из 14

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
5 из 14

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
6 из 14

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
7 из 14

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
8 из 14

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
9 из 14

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
10 из 14

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
11 из 14

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
12 из 14

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
13 из 14

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
14 из 14

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
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Фестиваль "Таврида - Арт"КрымРоссияОбщество
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