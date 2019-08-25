Кириенко на "Тавриде — АРТ" назвал поддержку культуры инвестицией в будущее

Сергей Кириенко на фестивале "Таврида – АРТ" в Крыму

Сергей Кириенко на фестивале "Таврида – АРТ" в Крыму

СУДАК, 25 авг – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля "Таврида — АРТ" Сергей Кириенко назвал поддержку культуры не социальными затратами, а инвестициями в конкурентоспособность страны.

"Поддержка культуры - это не социальные затраты, это серьезные инвестиции в будущее, и не только в развитие культуры… Это инвестиции в экономическую конкурентоспособность и благополучие. Мир меняется, происходит технологическая революция. В рамках этого конкурентоспособность страны определяется не запасами природных ресурсов, а интеллектом и творческим потенциалом людей", - сказал Кириенко в ходе совещания на фестивале "Таврида — АРТ".

Кириенко привел пример эффективности и необходимости поддержки культуры, который был связан с периодом его работы в "Росатоме".

"Для того, чтобы гениальные деятели науки, которые сконцентрированы в закрытых атомных городах, для того чтобы они могли творить и создавать новые открытия в науке, принципиально важной является культурная среда. В этом смысле в закрытом атомном городе инвестиции в драматический театр является не менее важными, чем в современную атомную установку. Еще неизвестно, что важнее", - сказал Кириенко.