Пушков прокомментировал заявление о возможном приглашении Путина на G7

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал возможность возвращения России в G7.
"Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня. В силу этого предложение Туска пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно. Кстати, в 2020 Туска в ЕС уже не будет. Неудивительно, что в странах "семерки" эту странную идею оставили без внимания".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7.
При этом американский лидер подчеркнул, что это было бы выгодным и позитивным шагом.
Ранее он сообщил, что президент России Владимир Путин "вполне вероятно" будет приглашен на следующую встречу "Большой семерки".
В свою очередь, председатель Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в Биаррице заявил, что не может согласиться с предложением пригласить Россию снова присоединиться к G7, посоветовав позвать на следующий саммит Украину.
21 августа, 21:07РИА НовостиЧто говорят о возвращении России в G8 в мире