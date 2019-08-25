Пушков прокомментировал заявление о возможном приглашении Путина на G7

"Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня. В силу этого предложение Туска пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно. Кстати, в 2020 Туска в ЕС уже не будет. Неудивительно, что в странах "семерки" эту странную идею оставили без внимания".

Алексей Пушков