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РИА Новости

Пушков прокомментировал заявление о возможном приглашении Путина на G7

14:04 25.08.2019 (обновлено: 14:41 25.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал возможность возвращения России в G7.
"Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня. В силу этого предложение Туска пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно. Кстати, в 2020 Туска в ЕС уже не будет. Неудивительно, что в странах "семерки" эту странную идею оставили без внимания".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Алексей Пушков
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7.
При этом американский лидер подчеркнул, что это было бы выгодным и позитивным шагом.
Ранее он сообщил, что президент России Владимир Путин "вполне вероятно" будет приглашен на следующую встречу "Большой семерки".
В свою очередь, председатель Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в Биаррице заявил, что не может согласиться с предложением пригласить Россию снова присоединиться к G7, посоветовав позвать на следующий саммит Украину.
Флаги стран-участниц саммита G7
21 августа, 21:07РИА Новости
Что говорят о возвращении России в G8 в мире
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G7Дональд ТрампСовет Федерации РФАлексей ПушковДональд ТускВ мире
Популярные комментарии
а кто такой это Туск вообще кто-то знает?:) должность его я вижу, а что он сделал то вообще в жизни, ну чтоб к его мнению прислушивались например?:) А по сути нужен нам этот г7 формат вообще? для чего? с кем там говорить и о чем? они вон между собой договориться то не могут, снимаем санкции, не снимаем санкции.. А караван как шел так и идет:)
25 августа, 14:22
Александр Русский
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