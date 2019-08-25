В Гонконге полиция впервые применила водяные пушки во время протестов

ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга впервые с начала масштабных антиправительственных демонстраций применила водяные пушки для расчистки баррикад, установленных протестующими на проезжей части, сообщает газета Полиция Гонконга впервые с начала масштабных антиправительственных демонстраций применила водяные пушки для расчистки баррикад, установленных протестующими на проезжей части, сообщает газета South China Morning Post

В воскресенье в Гонконге продолжились антиправительственные протесты, полиция уже применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Как пишет издание, на место противостояния полиции и демонстрантов прибыли два полицейских автомобиля, оборудованных водяными пушками.

Сообщается, что полиция применила пушки, чтобы расчистить установленные демонстрантами баррикады, протестующих на этой части дороги не было.

Полиция Гонконга обзавелась тремя автомобилями с водяными пушками в мае прошлого года. Водяные пушки могут "выстреливать" 1200 литров воды в минуту на расстояние более 50 метров. Вода может быть смешана со слезоточивым газом. По инструкции, струя воды может быть направлена только на ноги демонстрантов.

Ранее полиция в опубликованном заявлении сообщила, что некоторые радикально настроенные протестующие заблокировали несколько дорог в городе, парализовав движение транспорта. По заявлению полиции, помимо установления баррикад на проезжей части, демонстранты бросают кирпичи и светят мощными лазерами в правоохранителей. Полиция сообщила, что эти действия представляют угрозу для полицейских и всех, кто находится на месте происшествия, и предупредила, что в скором времени начнёт операцию по зачистке.