Уэйн Макгрегор сыграет легендарного джедая в сериале о "Звездных воинах"

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Уэйн Макгрегор снова сыграет рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби в сериале о "Звездных войнах" канала Disney+, Уэйн Макгрегор снова сыграет рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби в сериале о "Звездных войнах" канала Disney+, сообщает USA Today.

С этим заявлением на выставке D23, посвященной проектам Disney, выступил сам актер, а также президент студии Lucasfilms Кэтлин Кеннеди.

"После всех этих секретов и домыслов, когда мы не могли ничего говорить, я, наконец, рада представить вам любимого представителя семьи персонажей "Звездных войн", - заявила Кеннеди, приветствуя Макгрегора.

Актер уточнил, что в течение четырех лет решался вопрос о том, вернется ли он к роли молодого Оби-Вана, которого играл в первых трех приквелах саги ("Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999 год), "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" (2002 год), "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005 год).

Пожилого джедая сыграл Алек Гиннесс: "Звездные войны. Эпизод IV. Последняя надежда" (1977), "Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар" (1980), и "Звездные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая" (1983).