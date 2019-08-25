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РИА Новости
Культура

Уэйн Макгрегор сыграет легендарного джедая в сериале о "Звездных воинах"

14:16 25.08.2019
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© Lucasfilm Ltd. (2002)Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов"
Кадр из фильма Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов
© Lucasfilm Ltd. (2002)
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Уэйн Макгрегор снова сыграет рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби в сериале о "Звездных войнах" канала Disney+, сообщает USA Today.
С этим заявлением на выставке D23, посвященной проектам Disney, выступил сам актер, а также президент студии Lucasfilms Кэтлин Кеннеди.
"После всех этих секретов и домыслов, когда мы не могли ничего говорить, я, наконец, рада представить вам любимого представителя семьи персонажей "Звездных войн", - заявила Кеннеди, приветствуя Макгрегора.
Актер уточнил, что в течение четырех лет решался вопрос о том, вернется ли он к роли молодого Оби-Вана, которого играл в первых трех приквелах саги ("Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999 год), "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" (2002 год), "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005 год).
Пожилого джедая сыграл Алек Гиннесс: "Звездные войны. Эпизод IV. Последняя надежда" (1977), "Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар" (1980), и "Звездные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая" (1983).
Подробности о сериале пока не разглашаются, но Кеннеди сказала, что "сценарий уже написан, и съемки начнутся в следующем году".
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар(1980)
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