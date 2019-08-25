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РИА Новости

Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

13:04 25.08.2019 (обновлено: 16:44 25.08.2019)
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© AFP 2019 / Andrew Harnik / PoolПрезидент США Дональд Трамп принимает участие в рабочей сессии "Международная экономика и торговля и повестка дня международной безопасности" в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
Президент США Дональд Трамп принимает участие в рабочей сессии Международная экономика и торговля и повестка дня международной безопасности в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
© AFP 2019 / Andrew Harnik / Pool
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7, передает агентство Блумберг.

"У нас есть некоторое число людей, которые хотели бы видеть возвращение России. Думаю, это будет выгодно для многих вопросов в мире, думаю, это было бы положительно. Другие согласны со мной, и это предмет обсуждения", — отметил он.

Вместе с тем Трамп допустил, что, возможно, "мы просто оставим все, как есть".
Ранее президент США заявил, что президент России Владимир Путин, "вполне вероятно", будет приглашен на следующую встречу "Большой семерки".
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Группа семи
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рассмотрят приглашение, если оно поступит, и напомнил слова Путина о возможности возобновления формата G8.
Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки".
Кроме того, дипломатический источник заявил, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией, добавляя однако, что о реинтеграции говорить пока рано.
Вопрос о приглашении Москвы к участию в формате G8 ранее поднимали президент Франции Франсуа Макрон и его американский коллега. В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Лондон выступит против восстановления России в "Большой восьмерке".
Флаги стран-участниц саммита G7
21 августа, 21:07РИА Новости
Что говорят о возвращении России в G8 в мире
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Обсудить 61
СШАДональд ТрампВладимир ПутинG7РоссияВ мире
Популярные комментарии
Странно, как-то выглядит. Говрят, да нам это G7 вообще никуда не упиралась, пусть лесом идут. А потом с пометкой молния, вдруг окрылённо сообщают, что Трамп снизошёл до этой темы.
25 августа, 13:47
mmushmulyan
28300013
Характерным жестом Трамп показывает остальным своим шестеркам: России присоединится к Г7.... теперь хоть будет с кем нормально поговорить. Вопрос: а России всё это надо - остается открытым?
25 августа, 13:13
Юрий Cordik
3040007
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