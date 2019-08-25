Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

Президент США Дональд Трамп принимает участие в рабочей сессии "Международная экономика и торговля и повестка дня международной безопасности" в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7, передает агентство Президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7, передает агентство Блумберг

"У нас есть некоторое число людей, которые хотели бы видеть возвращение России. Думаю, это будет выгодно для многих вопросов в мире, думаю, это было бы положительно. Другие согласны со мной, и это предмет обсуждения", — отметил он.

Вместе с тем Трамп допустил, что, возможно, "мы просто оставим все, как есть".

Ранее президент США заявил, что президент России Владимир Путин, "вполне вероятно", будет приглашен на следующую встречу "Большой семерки".

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рассмотрят приглашение, если оно поступит, и напомнил слова Путина о возможности возобновления формата G8.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки".

Кроме того, дипломатический источник заявил, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией, добавляя однако, что о реинтеграции говорить пока рано.