Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном

Трамп также отметил, что недоволен ракетными испытаниями КНДР, однако подчеркнул, что они не нарушают каких-либо соглашений.

КНДР заявила в воскресенье, что накануне успешно испытала новую "сверхкрупную" пусковую установку, способную запускать несколько ракет, все тактические и технологические характеристики системы достигли заданных критериев.

Утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Между тем, президент США Дональд Трамп говорил, что лидер КНДР Ким Чен Ын обещал прекратить пуски, когда учения США и Южной Кореи завершатся.