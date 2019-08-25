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РИА Новости

Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном

12:56 25.08.2019 (обновлено: 13:15 25.08.2019)
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© AP Photo / Evan VucciЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи
© AP Photo / Evan Vucci
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает агентство Рейтер.
Трамп также отметил, что недоволен ракетными испытаниями КНДР, однако подчеркнул, что они не нарушают каких-либо соглашений.
КНДР заявила в воскресенье, что накануне успешно испытала новую "сверхкрупную" пусковую установку, способную запускать несколько ракет, все тактические и технологические характеристики системы достигли заданных критериев.
Утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Между тем, президент США Дональд Трамп говорил, что лидер КНДР Ким Чен Ын обещал прекратить пуски, когда учения США и Южной Кореи завершатся.
Ракетный паритет
21 августа 2017, 10:52РИА Новости
Ракетный паритетКакие баллистические ракеты существуют сегодня и насколько велик их радиус поражения — в инфографике Ria.ru
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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