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РИА Новости

Премьер Ливана назвал атаку израильских дронов в Бейруте агрессией

12:44 25.08.2019 (обновлено: 13:01 25.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ливана Саад Харири
Премьер-министр Ливана Саад Харири
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Ливана Саад Харири. Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Атака израильских беспилотников в южном пригороде Бейрута является неприкрытой агрессией в отношении Ливана, заявил премьер-министр страны Саад Харири.
В ночь на воскресенье ливанское движение "Хезболла" сбило израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута, по некоторым данным БПЛА был взорван после того как над ним было потеряно управление, в результате чего нанесен материальный ущерб одному из зданий шиитского движения. По другим данным в рейде участвовало два БПЛА, один уничтожен, второй захвачен бойцами шиитского движения.

"Премьер-министр Саад Харири расценил падение двух израильских разведывательных беспилотников в южном пригороде Бейрута как открытую агрессию на суверенитет Ливана и нарушение резолюции 1701 (принятой СБ ООН после ливано-израильской войны 2006 года) ", - пишет пресс-служба премьера.

Согласно заявлению, Харири намерен изучить дальнейшие действия с президентом Ливана Мишелем Ауном и спикером парламента Набихом Берри. "Очередная агрессия заключается в неоднократном вторжении израильских самолетов в воздушное пространство Ливана и нахождении их в небе над Бейрутом... Это угрожает региональной стабильности и может завести положение в больший кризис", - добавил Харири.
Ранее источник в аэропорту Бейрута сообщил, что в воскресенье в первой половине дня четыре самолета ВВС Израиля находились в небе над Бейрутом и над южным Ливаном.
Премьер подчеркнул, что международное сообщество и друзья Ливана ответственны за сохранение резолюции 1701.
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Саад ХаририИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
Действительно, так. Маленький "агрессор" опять "пошёл в атаку.
25 августа, 13:04
lyuda.terenteva.55
200052207
Нечего пытаться вскрывать беспилотный аппарат, который при неправильном обращении самоликвидируется, тогда и взрывов и пожаров не будет.
25 августа, 13:29
Татьяна Новикова
10710004
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