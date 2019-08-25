Премьер Ливана назвал атаку израильских дронов в Бейруте агрессией

БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Атака израильских беспилотников в южном пригороде Бейрута является неприкрытой агрессией в отношении Ливана, заявил премьер-министр страны Саад Харири.

В ночь на воскресенье ливанское движение "Хезболла" сбило израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута, по некоторым данным БПЛА был взорван после того как над ним было потеряно управление, в результате чего нанесен материальный ущерб одному из зданий шиитского движения. По другим данным в рейде участвовало два БПЛА, один уничтожен, второй захвачен бойцами шиитского движения.

"Премьер-министр Саад Харири расценил падение двух израильских разведывательных беспилотников в южном пригороде Бейрута как открытую агрессию на суверенитет Ливана и нарушение резолюции 1701 (принятой СБ ООН после ливано-израильской войны 2006 года) ", - пишет пресс-служба премьера.

Согласно заявлению, Харири намерен изучить дальнейшие действия с президентом Ливана Мишелем Ауном и спикером парламента Набихом Берри. "Очередная агрессия заключается в неоднократном вторжении израильских самолетов в воздушное пространство Ливана и нахождении их в небе над Бейрутом... Это угрожает региональной стабильности и может завести положение в больший кризис", - добавил Харири.

Ранее источник в аэропорту Бейрута сообщил, что в воскресенье в первой половине дня четыре самолета ВВС Израиля находились в небе над Бейрутом и над южным Ливаном.