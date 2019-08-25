Явка на выборах президента Абхазии к 12.00 составила около 20%

СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Явка на выборах президента Абхазии по данным на 12.00 (совпадает с мск) составила 19,27%, сообщила журналистам пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.
"Общее число избирателей составляет 121 тысячу 627. Проголосовало 23 тысячи 442. И на данный момент явка избирателей составляет 19,27%" , - сказала Лабахуа.
Вчера, 08:03РИА НовостиПроцедура выборов президента Абхазии
В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.