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РИА Новости

Гигантский триколор: как в Москве отпраздновали День флага России

12:39 25.08.2019
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Флешмоб "Флаг-рекордсмен" прошел в День государственного флага России на проспекте Академика Сахарова в Москве 24 августа.
Участники развернули флаги муниципалитетов и объединили их в гигантское полотнище. Суммарная площадь всех флагов составила 2541 квадратный метр, это достижение внесено в Книгу рекордов России. После этого был развернут огромный праздничный триколор. Всего около 500 тысяч москвичей и гостей столицы отметили 350-летие российского флага на площадках празднования в столице.
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