Участники развернули флаги муниципалитетов и объединили их в гигантское полотнище. Суммарная площадь всех флагов составила 2541 квадратный метр, это достижение внесено в Книгу рекордов России. После этого был развернут огромный праздничный триколор. Всего около 500 тысяч москвичей и гостей столицы отметили 350-летие российского флага на площадках празднования в столице.
Гигантский триколор: как в Москве отпраздновали День флага России
Флешмоб "Флаг-рекордсмен" прошел в День государственного флага России на проспекте Академика Сахарова в Москве 24 августа.