Гигантский триколор: как в Москве отпраздновали День флага России

Участники развернули флаги муниципалитетов и объединили их в гигантское полотнище. Суммарная площадь всех флагов составила 2541 квадратный метр, это достижение внесено в Книгу рекордов России. После этого был развернут огромный праздничный триколор. Всего около 500 тысяч москвичей и гостей столицы отметили 350-летие российского флага на площадках празднования в столице.