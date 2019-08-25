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РИА Новости

NI назвал пулемет Калашникова лучшим в мире

12:37 25.08.2019 (обновлено: 23:46 25.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРучной пулемет Калашникова РПК-16 на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017"
Ручной пулемет Калашникова РПК-16 на выставке в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Эксперты журнала National Interest составили рейтинг лучших переносных пулеметов в мире.
Первое место досталось пулемету Калашникова (ПКМ). За ним следует бельгийский пулемет FN MAG 58, а тройку лидеров замыкает немецкий MG3. Также в рейтинг попали южноафриканский Vektor SS-77 и израильский IMI Negev 5.56.
Как отмечает издание, пулемет Калашникова легкий (приблизительно 7,5 килограмма), при этом надежный и долговечный. Эти характеристики делают его одним из самых опасных видов оружия в мире.
Это не первая статья National Interest, посвященная ПКМ. Ранее в нем писали, что, хотя наиболее известным творением Калашникова является автомат, пулемет — "лучшее, что им было создано".
Военнослужащий во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области с пулеметом Калашникова
18 марта, 16:45РИА Новости
"Серьезная штуковина": NI оценило пулемет Калашникова
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