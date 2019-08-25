NI назвал пулемет Калашникова лучшим в мире

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Эксперты журнала Эксперты журнала National Interest составили рейтинг лучших переносных пулеметов в мире.

Первое место досталось пулемету Калашникова (ПКМ). За ним следует бельгийский пулемет FN MAG 58, а тройку лидеров замыкает немецкий MG3. Также в рейтинг попали южноафриканский Vektor SS-77 и израильский IMI Negev 5.56.

Как отмечает издание, пулемет Калашникова легкий (приблизительно 7,5 килограмма), при этом надежный и долговечный. Эти характеристики делают его одним из самых опасных видов оружия в мире.