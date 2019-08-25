Источник сообщил о гибели бойцов "Хезболлах" при ударе Израиля под Дамаском

БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Двое бойцов ливанского движения "Хезболлах" погибли при ударе авиации Израиля по объектам в районе Дамаска, сообщили РИА Новости источники, приближенные к "Хезболлах".

Ранее израильские военные заявили, что нанесли авиаудары близ Дамаска по иранским объектам, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране. По их словам, целью бомбардировок стали объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба, юго-восточнее Дамаска. Израильские военные также допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах.