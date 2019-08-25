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РИА Новости
Война в Сирии

Источник сообщил о гибели бойцов "Хезболлах" при ударе Израиля под Дамаском

12:25 25.08.2019 (обновлено: 12:54 25.08.2019)
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© AFP 2019 / Jalaa MareyВид со смотровой площадки на аванпосте израильской армии на горе Бенталь на аннексированных Израилем Голанских высотахв сторону столицы Сирии Дамаска
Вид со смотровой площадки на аванпосте израильской армии на горе Бенталь на аннексированных Израилем Голанских высотахв сторону столицы Сирии Дамаска
© AFP 2019 / Jalaa Marey
Вид со смотровой площадки на аванпосте израильской армии на горе Бенталь на аннексированных Израилем Голанских высотахв сторону столицы Сирии Дамаска
БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Двое бойцов ливанского движения "Хезболлах" погибли при ударе авиации Израиля по объектам в районе Дамаска, сообщили РИА Новости источники, приближенные к "Хезболлах".
"Двое членов "Хезболлах" погибли в результате авианалета Израиля под Дамаском",- рассказал собеседник агентства.
Ранее израильские военные заявили, что нанесли авиаудары близ Дамаска по иранским объектам, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране. По их словам, целью бомбардировок стали объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба, юго-восточнее Дамаска. Израильские военные также допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах.
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Война в СирииСирияДамаск (город)ИзраильВ мире
Популярные комментарии
Ну вот, а в предыдущей статье представитель Ирана отрицал удар по иранским целям под Дамском. Теперь заявляют о гибели в рядах хизболы. Так где же правда.
25 августа, 12:30
Good Time
3420001
Нетаньяху с Путиным друзья , а Путин с агрессорами и убийцами не дружит.
25 августа, 13:20
Губернатор о.Борнео
3020002
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