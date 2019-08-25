На "Тавриде — АРТ" молодой человек сделал предложение девушке на сцене

"На фестивале царит творческая атмосфера, здесь человека со всех сторон окружает искусство и живописная природа. Это создает романтическое настроение. Сегодня это вылилось в очень трогательную историю. Во время концерта, проходящего в рамках фестиваля, парень, выйдя на сцену, на глазах у тысяч зрителей, сделал предложение руки и сердца своей девушке. Она ответила согласием", — рассказал Лукьянчиков.