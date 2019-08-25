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РИА Новости

В Красноярске женщина с ребенком выпали из автобуса на ходу

12:04 25.08.2019 (обновлено: 13:01 25.08.2019)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В группе "ЧП Красноярск" социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором женщина с ребенком выпадают из автобуса.
На кадрах видно, как автобус приближается к остановке, высаживает пассажиров и отъезжает. В этот момент из дверей выпадают мужчина и женщина с ребенком, которые ударяются о бордюр.
Инцидент произошел по вине водителя, который начал движение с открытыми дверьми, сообщают "Новости Красноярска" со ссылкой на ГИБДД по городу.
В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.
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19 августа, 19:12РИА Новости
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КрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Проспала и рванула на выход. И не пожалела даже ребёнка. Таких мамаш встречается сколько угодно.
25 августа, 12:48
Вячеслав Гаджиев
5100212
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