Мединский поздравил Сергея Соловьева с 75-летием

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем режиссера Сергея Соловьева, отметив его умение находить волнующие темы.
"Обладая особым умением находить острые, волнующие людей темы, вы собираете яркие актерские ансамбли. Обаяние ваших кинолент, их оригинальный стиль и удивительная глубина позволяют говорить о вас как о настоящем мастере, обладающем безукоризненным вкусом и неповторимым авторским почерком", — сказано в поздравлении на сайте Минкультуры.
Мединский отметил, что режиссер и сегодня работает над новыми проектами и продолжает вести активную творческую деятельность.
Ранее Соловьев рассказал на пресс-конференции, что правительство Москвы приняло решение выделить площадку для его театра-студии САС, в труппу которого вошли ученики его мастерской во ВГИКе.