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РИА Новости
Культура

Мединский поздравил Сергея Соловьева с 75-летием

11:56 25.08.2019 (обновлено: 14:31 25.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРежиссер Сергей Соловьев
Режиссер Сергей Соловьев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Режиссер Сергей Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем режиссера Сергея Соловьева, отметив его умение находить волнующие темы.

"Обладая особым умением находить острые, волнующие людей темы, вы собираете яркие актерские ансамбли. Обаяние ваших кинолент, их оригинальный стиль и удивительная глубина позволяют говорить о вас как о настоящем мастере, обладающем безукоризненным вкусом и неповторимым авторским почерком", — сказано в поздравлении на сайте Минкультуры.

Мединский отметил, что режиссер и сегодня работает над новыми проектами и продолжает вести активную творческую деятельность.
Ранее Соловьев рассказал на пресс-конференции, что правительство Москвы приняло решение выделить площадку для его театра-студии САС, в труппу которого вошли ученики его мастерской во ВГИКе.
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КультураСергей Соловьев (режиссер)Владимир МединскийРоссия
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