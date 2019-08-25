Мединский поздравил Сергея Соловьева с 75-летием

"Обладая особым умением находить острые, волнующие людей темы, вы собираете яркие актерские ансамбли. Обаяние ваших кинолент, их оригинальный стиль и удивительная глубина позволяют говорить о вас как о настоящем мастере, обладающем безукоризненным вкусом и неповторимым авторским почерком", — сказано в поздравлении на сайте Минкультуры.