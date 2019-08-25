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РИА Новости

На Украине испытали ступень ракеты-носителя "Циклон-4"

11:41 25.08.2019
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© www.nkau.gov.uaЦиклон-4
Циклон-4
© www.nkau.gov.ua
Циклон-4. Архивное фото
КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Конструкторское бюро "Южное" сообщило о проведении успешных испытаний на Украине третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".
"Были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное" и изготовленной на Южмаше. Это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно она будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - сообщила пресс-служба бюро в Facebook.
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Во время огневых испытаний все системы "отработали отлично", двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное".
Пресс-служба отметила, что такие испытания были проведены впервые "в новейшей истории Украины".
В состав третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования. Также основные конструкторские решения заложены в состав второй ступени новой ракеты-носителя "Циклон-4М".
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