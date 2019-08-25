На Украине испытали ступень ракеты-носителя "Циклон-4"

КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Конструкторское бюро "Южное" сообщило о проведении успешных испытаний на Украине третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".

"Были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное" и изготовленной на Южмаше. Это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно она будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - сообщила пресс-служба бюро в Facebook

Во время огневых испытаний все системы "отработали отлично", двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное".

Пресс-служба отметила, что такие испытания были проведены впервые "в новейшей истории Украины".