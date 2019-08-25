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РИА Новости

В записи с чиновницей, "назвавшей" тулунцев быдлом, нашли признаки монтажа

11:39 25.08.2019 (обновлено: 17:01 25.08.2019)
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© Фото : соцсетиИрина Алашкевич
Ирина Алашкевич
© Фото : соцсети
Ирина Алашкевич. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Экспертиза установила признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич оскорбляет жителей Тулуна. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
По его словам, требуется дополнительная экспертиза.
Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, комментируя приезд Владимира Путина в Приангарье.
В частности, пострадавших от наводнения называют "бичевней", которые одеты так, как будто имеют "два класса образования".
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Согласно подписи, речь произносит Ирина Алашкевич.
В свою очередь, чиновница назвала запись сфальсифицированной, добавив, что за время паводка несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории.
Сергей Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении Алашкевич.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.
Подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста.
Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
По словам заместителя председателя правительства Виталия Мутко, все работы по восстановлению жилья, разрушенного паводком, должны быть завершены в октябре следующего года.
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Паводок в Иркутской областиТулунРоссияОбщество
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25 августа, 13:02
sshumov.1973
871730168734
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25 августа, 11:54
Губернатор о.Борнео
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