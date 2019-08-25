В записи с чиновницей, "назвавшей" тулунцев быдлом, нашли признаки монтажа

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Экспертиза установила признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич оскорбляет жителей Тулуна. Об этом Экспертиза установила признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич оскорбляет жителей Тулуна. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

По его словам, требуется дополнительная экспертиза.

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, комментируя приезд Владимира Путина в Приангарье.

В частности, пострадавших от наводнения называют "бичевней", которые одеты так, как будто имеют "два класса образования".

Согласно подписи, речь произносит Ирина Алашкевич.

В свою очередь, чиновница назвала запись сфальсифицированной, добавив, что за время паводка несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории.

Сергей Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении Алашкевич.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.

Подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста.

Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.