AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости. Лидеры стран G7 выступают за усиление сотрудничества с Москвой, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник.
"Лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией, но <…> для реинтеграции (России в G8. — Прим. ред.) пока рано", — сказал источник.
Во французском Биаррице в субботу начался саммит "Большой семерки", который продлится до понедельника.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что пригласит российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит в 2020 году.