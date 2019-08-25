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РИА Новости

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

11:37 25.08.2019 (обновлено: 16:12 25.08.2019)
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© РИА Новости / Виктория ИвановаФранцузский Биарриц перед началом саммита G7
Французский Биарриц перед началом саммита G7
© РИА Новости / Виктория Иванова
Французский Биарриц перед началом саммита G7. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости. Лидеры стран G7 выступают за усиление сотрудничества с Москвой, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник.

"Лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией, но <…> для реинтеграции (России в G8. — Прим. ред.) пока рано", — сказал источник.

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