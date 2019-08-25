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РИА Новости

ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана, сообщил источник

10:59 25.08.2019 (обновлено: 12:10 25.08.2019)
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© AFP 2019 / Jack GuezИстребители F-15 ВВС Израиля
Истребители F-15 ВВС Израиля
© AFP 2019 / Jack Guez
БЕЙРУТ, 25 авг — РИА Новости. Группа израильских истребителей совершила облет над ливанской столицей и южными городами после инцидента со сбитым израильским беспилотником в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости осведомленный источник в международном аэропорту Бейрута.

"Мы наблюдали их при облете над Бейрутом и в южном Ливане. Совершив ряд маневров, они покинули ливанское воздушное пространство", — рассказал собеседник агентства.

В ночь на воскресенье ливанское движение "Хезболла" сбило израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута, по некоторым данным БПЛА был взорван, в результате чего одно из зданий шиитского движения получило повреждения.
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БейрутИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
Израилю, как показывает история никаких указок не надо для защиты своей страны. Они это делали всегда и всегда наказывали агрессоров.
25 августа, 11:39
Полиграф Полиграфович
7120018
Вы, явно не читали статью, которую, я посоветовал. Вам не выгодно, конечно. Но причем, тут Олег, какая то не несуразица.
25 августа, 12:59
Полиграф Полиграфович
6500003
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