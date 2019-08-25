Взорвавшийся дрон повредил здание пресс-службы "Хезболлы" в Бейруте

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Взорвавшийся беспилотник нанес сильные повреждения зданию пресс-службы ливанского движения "Хезболла" в Бейруте, передает ливанское агентство Взорвавшийся беспилотник нанес сильные повреждения зданию пресс-службы ливанского движения "Хезболла" в Бейруте, передает ливанское агентство NNA со ссылкой на заявление представителя движения Мухаммеда Афифа.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало со ссылкой на представителя "Хезболлы", что два израильских беспилотника упали в Бейруте, один из них взорвался в воздухе.

По словам Афифа, первый беспилотник упал, не причинив никакого ущерба, в то время как второй взорвался и нанес серьезные повреждения зданию пресс-службы "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута.

По данным агентства, три человека, находившиеся в здании, получили легкие ранения в результате взрыва "израильского вражеского самолета".

В свою очередь, ливанская армия подтвердила в заявлении факт инцидента и подчеркнула, что было оцеплено место падения и приняты все необходимые меры. Отмечается, что военная полиция начала расследование, которое находится под контролем судебных властей Ливана.

Инцидент в Ливане произошел через несколько часов после того, как израильские военные нанесли авиаудары близ сирийской столицы. Сами израильтяне заявили, что ударили под Дамаском по иранским объектам, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране.

Патронируемое Ираном движение ливанских шиитов израильтяне называют своим опаснейшим противником на севере, несмотря на то, что в последние годы оно направило значительную часть своих военизированных формирований в Сирию на поддержку президента Башара Асада.