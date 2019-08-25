Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T10:36Z
https://ria.ru/20190825/1557880868.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155786/78/1557867894_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_bc2de5326e1cd552d3d8125163bf0fbe.jpg
РИА Новости

Трамп рассказал об отношениях с другими лидерами G7

10:36 25.08.2019
1662
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool Президент США Дональд Трамп на обеде с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент США Дональд Трамп на обеде с президентом Франции Эммануэлем Макроном
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
Президент США Дональд Трамп на обеде с президентом Франции Эммануэлем Макроном
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отрицает предположения ряда зарубежных СМИ о напряженности в его отношениях с лидерами других стран "большой семерки".
"Прежде чем я приехал во Францию, фейковые и мерзкие СМИ говорили, что отношения с шестью остальными странами в G7 являются очень напряженными, и что два дня встреч станут катастрофой. … Мы проводим очень хорошие встречи, лидеры очень здорово ладят между собой" - написал Трамп в Twitter.
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Вчера, 09:35РИА Новости
Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7
Он добавил, что "фейковые СМИ" пытаются привести США к экономическому спаду и предсказать трудные экономические времена в стране, чтобы ухудшить его шансы на переизбрание на президентских выборах в 2020 году.
В субботу в Биаррице на юго-западе Франции начался саммит "большой семёрки".
Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".
6321103
Обсудить 0
G7Дональд ТрампG8РоссияВ мире
Рекомендуем
Французский Биарриц перед началом саммита G7
AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России
РИА
Новости
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Трамп заявил о наличии среди лидеров G7 сторонников возвращения России
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможное приглашение Путина на встречу G7 в США
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон
Официальные лица США раскритиковали Макрона за давление на Трампа
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Французский Биарриц перед началом саммита G7
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России, сообщают СМИ
Президент США Дональд Трамп принимает участие в рабочей сессии Международная экономика и торговля и повестка дня международной безопасности в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Флаги стран-участниц саммита G7
Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России
Истребители F-15 ВВС Израиля
ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана, сообщил источник
Циклон-4
На Украине испытали ступень ракеты-носителя "Циклон-4"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель анонсировала саммит "нормандского формата" в Париже
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
В Харькове обвалился автомобильный мост
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
СМИ узнали о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
08:29Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
08:25В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
08:24Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла
08:23Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
08:22В Чечне забросали камнями поезд "Петербург – Махачкала"
08:18В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких
08:15На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
08:14В Ташкенте опрокинулся автобус
08:13В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли
08:07На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
08:00Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации
07:38Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
07:38Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
07:31Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
07:13В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров
07:12Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
07:10На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
07:07Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку
07:02Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу
Лента новостейМолния