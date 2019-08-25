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РИА Новости
Культура

Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями

10:09 25.08.2019 (обновлено: 13:13 25.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии
Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Состояние российского музыканта и актера Петра Мамонова стабильное, но уже видна положительная динамика, он разговаривает и даже попросил привезти ему диски с проповедями, сообщила в воскресенье РИА Новости жена артиста Ольга Мамонова.
Ранее на официальной странице Мамонова в соцсети Facebook сообщалось, что музыкант попал в реанимацию с инфарктом в тяжелом состоянии, в результате чего все дальнейшие концерты артиста отменены. Позднее супруга Мамонова сказала РИА Новости, что состояние его стабильное.
Поэт и музыкант Петр Мамонов в саду своего загородного дома
24 августа, 19:12Радио
Жена Петра Мамонова уточнила состояние музыканта
"Врачи постоянно говорят, что состояние стабильное и ничего больше. Но он уже разговаривает, ему лучше, видно, губы же черные были, а сейчас хорошенький, розовенький. И разговаривает, и все разумно, и все логично. Вот послал меня опять в Верею за 140 километров, чтоб я ему диски отца Дмитрия Смирнова привезла с проповедью. Говорит мне: "А то лежу тут, как дурак, буду проповеди слушать". Вот еду", — рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что надеется на скорейшее выздоровление артиста, так как Мамонов — человек сильный, верующий, должен в скором времени выкарабкаться.
По ее словам, после выздоровления музыканта придется решать вопрос с отмененными мероприятиями.

"Спектакль, что у нас был, точно не вернем. Он не потянет чисто физически. Будем творческие встречи организовывать для тех, кому интересно услышать про опыт такого артиста. Я Петру больше не верю! Он думал, что сильный, — нет: вот инфаркт! Я никак не ожидала, ни с какой стороны. Ему 68 лет всего, какой инфаркт. Но он своим сердцем, правда, за все переживает", — заключила супруга.

Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
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КультураЗвуки МуМосква
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