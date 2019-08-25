Два года на чужбине: почему мусульмане-рохинджа боятся возвращения в Мьянму

Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагере "Балухали" на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото

Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагере "Балухали" на границе Мьянмы и Бангладеш

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 авг - РИА Новости. Положение беженцев мусульманской народности рохинджа спустя два года после их массового исхода из Мьянмы в Бангладеш остается удручающим, заявляют опрошенные РИА Новости эксперты и правозащитники. Неорганизованный прием, отсутствие базовых удобств, а также невозможность найти работу или отдать детей в школу - вот с чем встречает их новая родина, где сегодня проживают свыше 900 тысяч этих беженцев. Однако даже на такую незавидную жизнь они готовы согласиться, лишь бы не возвращаться домой, где, как они полагают, их ждут лишь новые притеснения и неизвестность.

Дорога из Мьянмы в Бангладеш

У этого кризиса есть четкая дата начала – 25 августа 2017 года. Мусульмане-рохинджа подвергались притеснениям и прежде, но массовая резня в штате Ракхайн, которую впоследствии многие правозащитники сравнили с этнической чисткой и даже с геноцидом, произошла именно в августе.

У Мьянмы, преимущественно буддийской страны, на протяжении нескольких десятилетий управлявшейся военной диктатурой, имеется длительная история трений между проживающими в ней этническими и религиозными сообществами. Так, в штате Ракхайн на западе страны помимо коренного буддийского населения также проживают мусульмане народности рохинджа, которые изначально прибыли сюда из исторической территории Бенгалия, ныне - Бангладеш.

Почти все рохинджа проживают в Ракхайне и не имеют права покидать регион без разрешения властей. Это один из беднейших штатов Мьянмы с лагерями-гетто в городе Ситуэ и его окраинах. Лагеря были построены еще в 2012 году как временные жилища, однако семь лет спустя, несмотря на плохие условия, в них по-прежнему живут люди. Говоря о ситуации по стране в целом, стоит сказать, что в Мьянме рохинджа лишены базовых возможностей, включая свободу передвижения, а также доступа к медицинской помощи, государственному образованию и возможности устроиться на госслужбу.

Массовый исход представителей этой народности из Мьянмы случился летом 2017 года, когда страну захлестнула волна насилия. Ровно два года назад боевики из повстанческой группировки "Армии спасения рохинджа Аракана" (APCA) совершили скоординированные нападения на более чем 30 полицейских участков в Ракхайне. В ответ на это власти развернули полномасштабную военную операцию, жертвами которой, по оценкам ООН, стали тысячи мирных жителей. После этого из Мьянмы в соседний Бангладеш в считанные недели бежали сотни тысяч человек.

В гостях плохо, но дома - хуже

Многие из этих людей осели в Кокс-Базаре (округ на юго-востоке Бангладеш), который превратился в бескрайний, перенаселенный лагерь, где на сегодняшний день проживают почти миллион беженцев. Они ютятся в хлипких лачугах - домами это вряд ли можно назвать - многие из которых каждое лето, с наступлением сезона циклонов, уничтожают ливни и оползни. Большая часть живущих здесь - дети, которым власти Бангладеш отказывают в доступе в местные образовательные учреждения. Сложившейся ситуацией пользуются радикальные исламисты, которые, по данным ООН, уже открыли в этом районе около тысячи своих религиозных школ.

"Безусловно, международное сообщество отреагировало на кризис рохинджа и помогло беженцам выжить", - прокомментировал РИА Новости авторитетный бангладешский эксперт, редактор журнала Monitor Вахидул Алам. "Благодаря этой помощи они не умерли от голода за прошедшие два года, удалось предотвратить масштабные эпидемии, а также укрепить дороги и дома, чтобы лагерь не смыло муссонными дождями. Однако это не значит, что рохинджа теперь не нуждаются в поддержке. Необходимо помочь им наладить нормальную жизнь - чтобы дети могли получать образование, а взрослые - зарабатывать на жизнь, ослабив зависимость от гуманитарной помощи", - заявил эксперт.

По его словам, положение рохинджа до сих пор остается удручающим: ежедневно в лагеря на территории Бангладеш прибывают от 100 до 1000 беженцев, при этом еще несколько тысяч представителей этой народности вынуждены укрываться на пляжах в Мьянме, дожидаясь возможности бежать в соседнюю страну. Обстановка в лагерях также далека от идеала, особенно в том, что касается санитарно-гигиенических условий, качества воды и плотности заселения. "Совокупность этих факторов в условиях недостатка финансирования гуманитарных операций значительно повышает риск распространения среди беженцев опасных инфекций", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, из-за отсутствия дорожной инфраструктуры в плотно застроенных лагерях многие люди не получают необходимой медицинской помощи, что делает проживание в таких поселениях чрезвычайно сложным и опасным, усугубляя и без того тяжелую ситуацию.

Есть ли выход?

Несмотря на незавидные условия и затянувшееся пребывание на чужбине, многие из нашедших спасение в Бангладеш мусульман-рохинджа не спешат возвращаться на родину и опасаются, что будут репатриированы принудительно. Эксперты ООН и правозащитники неоднократно призывали власти Бангладеш не приступать к переселению, пока в Мьянме не примут конкретных мер по обеспечению безопасности этих людей.

В экспертном сообществе уверены, что ключ к долгосрочному решению проблемы рохинджа находится именно в Мьянме. Комиссия по Ракхайну, которую возглавлял бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, ранее рекомендовала правительству этой страны восстановить права мусульман-рохинджа и всех жителей штата вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности, предоставив им возможность безопасного возвращения на родину и получения гражданства Мьянмы. Однако, как сообщил РИА Новости на условиях анонимности представитель одной из действующих в Южной Азии гуманитарных организаций, серьезных сдвигов в данном вопросе пока не произошло.

"Несмотря на звучащие из Нейпьидо призывы начать немедленную репатриацию рохинджа, власти Мьянмы не смогли доказать, что их возвращение будет безопасным. Во время переговоров с представителями беженцев они даже не использовали термин "рохинджа". По всей видимости, это означает, что в Мьянме отказываются рассматривать мусульманское меньшинство как самостоятельную этническую группу, и последние это понимают", - сообщил источник агентства.

Схожей точки зрения придерживается и индийский политолог, сотрудник Делийского университета Аакшат Сингх. В качестве доказательства он упомянул о результатах недавнего исследования австралийского аналитического центра Australian Strategic Institute, установившего при помощи спутниковых снимков, что в мятежном штате Рахайн не проводится реконструкция. "Данные свидетельства полностью противоречат заявлениям мьянманских властей", - указал Сингх.