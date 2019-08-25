В Москве у пенсионера украли более 14 миллионов рублей из коттеджа

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вор украл 14,2 миллиона рублей из сейфа в коттедже у пенсионера на западе столицы, следователи возбудили дело по статье 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.