В Москве у пенсионера украли более 14 миллионов рублей из коттеджа

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вор украл 14,2 миллиона рублей из сейфа в коттедже у пенсионера на западе столицы, следователи возбудили дело по статье 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Пропажу заметил садовник, он и сообщил о происшествии в полицию.
"Неизвестный, отжав окно на кухне, проник в коттедж по указанному адресу, где, отжав дверцу сейфа, совершил кражу принадлежащих хозяину дома денежных средств в сумме 14 миллионов 208 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.