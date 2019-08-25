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РИА Новости

В Москве у пенсионера украли более 14 миллионов рублей из коттеджа

10:02 25.08.2019 (обновлено: 12:22 25.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вор украл 14,2 миллиона рублей из сейфа в коттедже у пенсионера на западе столицы, следователи возбудили дело по статье 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Пропажу заметил садовник, он и сообщил о происшествии в полицию.
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"Неизвестный, отжав окно на кухне, проник в коттедж по указанному адресу, где, отжав дверцу сейфа, совершил кражу принадлежащих хозяину дома денежных средств в сумме 14 миллионов 208 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
большой респект товарищам изъявшим бабки, ведь любому человеку в России понятно, что честный человек не будет 14 лямов наликом дома держать)))
25 августа, 12:07
ДКДмитрий Комков
621511013
А говорят, пенсии в стране маленькие. Коттедж, садовник, миллионы...
25 августа, 10:49
Naum Vygodsky
47333204
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