В Кремле прокомментировали возможное приглашение Путина на встречу G7 в США

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Кремле рассмотрят приглашение России на саммит "Большой семерки" в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил слова главы государства о возможности возобновления формата G8.
21 августа, 21:07РИА НовостиЧто говорят о возвращении России в G8 в мире
Ранее агентство Блумберг сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил, что "вполне вероятно" пригласит Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в США.
Кроме того дипломатический источник заявил, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией, однако добавляя, что о реинтеграции говорить пока рано.
23 августа, 16:10РИА НовостиГруппа семи