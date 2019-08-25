В Кремле прокомментировали возможное приглашение Путина на встречу G7 в США

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Кремле рассмотрят приглашение России на саммит "Большой семерки" в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил слова главы государства о возможности возобновления формата G8.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил, что "вполне вероятно" пригласит Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в США.