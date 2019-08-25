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РИА Новости

В Кремле прокомментировали возможное приглашение Путина на встречу G7 в США

10:02 25.08.2019 (обновлено: 13:32 25.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Кремле рассмотрят приглашение России на саммит "Большой семерки" в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил слова главы государства о возможности возобновления формата G8.
Флаги стран-участниц саммита G7
21 августа, 21:07РИА Новости
Что говорят о возвращении России в G8 в мире
Ранее агентство Блумберг сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил, что "вполне вероятно" пригласит Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в США.
Кроме того дипломатический источник заявил, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией, однако добавляя, что о реинтеграции говорить пока рано.
Группа семи
23 августа, 16:10РИА Новости
Группа семи
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G7Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
Песков , не пора ли проявить характер, если мы позиционируем себя как великая держава , и отказаться от этого непонятного саммита.
25 августа, 10:15
ИСИван Семёнов
3140004
Высокомерие давно уже на пустом месте. Открыто заявляют сами о том, есть вопросы, которые невозможно решать без России. Но , как уж тут без "учительских" интонаций. Напомнили бы им поговорку: "ты либо трусы одень, либо крестик сними"
25 августа, 10:48
elya.velichutina
2220003
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