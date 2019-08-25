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РИА Новости

В Якутии за сутки потушили 13 лесных пожаров

09:58 25.08.2019
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© Фото предоставлено министром охраны природы Якутии Сахамином АфанасьевымТушение пожаров в Якутии
Тушение пожаров в Якутии
© Фото предоставлено министром охраны природы Якутии Сахамином Афанасьевым
Тушение пожаров в Якутии
ЯКУТСК, 25 авг – РИА Новости. Тринадцать лесных пожаров ликвидированы за прошедшие сутки в Якутии на площади свыше 282 тысяч гектаров, сообщает оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в регионе.
Ситуация с природными пожарами в регионе постепенно стабилизируется.
Тушение пожаров в Якутии
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Мониторингом на территории Якутии в субботу отмечается действие 44 природных пожаров площадью 355 тысяч 121 гектар, в том числе на территории тушения – пять (351 га) и в контролируемой зоне - 39 лесных пожаров (354 тысячи 770 га).
"Всего за прошедшие сутки ликвидировано 13 лесных пожаров на площади 282 313,5 га", - доложили в группе.
Особый противопожарный режим введен на территории девяти муниципальных районов. Режим ЧС регионального характера отменен 22 августа.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМЧС РФЯкутияПроисшествия
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