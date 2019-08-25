В Якутии за сутки потушили 13 лесных пожаров

ЯКУТСК, 25 авг – РИА Новости. Тринадцать лесных пожаров ликвидированы за прошедшие сутки в Якутии на площади свыше 282 тысяч гектаров, сообщает оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в регионе.

Ситуация с природными пожарами в регионе постепенно стабилизируется.

Мониторингом на территории Якутии в субботу отмечается действие 44 природных пожаров площадью 355 тысяч 121 гектар, в том числе на территории тушения – пять (351 га) и в контролируемой зоне - 39 лесных пожаров (354 тысячи 770 га).

"Всего за прошедшие сутки ликвидировано 13 лесных пожаров на площади 282 313,5 га", - доложили в группе.