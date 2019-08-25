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РИА Новости

На выборы президента Абхазии прибыли более 60 международных наблюдателей

09:57 25.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка к президентским выборам в Абхазии
Подготовка избирательного участка к президентским выборам в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Подготовка избирательного участка к президентским выборам в Абхазии
СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Более 60 международных наблюдателей прибыли в Абхазию на выборы президента, сообщил журналистам председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.
"Шестьдесят семь наблюдателей, 79 журналистов", - сказал Гогия.
Как уточнила пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа, прибыли делегации из России, Южной Осетии, непризнанных Приднестровской Молдавской республики и Нагорного Карабаха, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Германии, Китая. Кроме того, есть делегации от Парламентского собрания союза Белоруссии и России, межпарламентской ассамблеи содружества независимых государств, а также представители Венесуэлы и Турции.
В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.
Всего зарегистрировано для голосования 118 тысяч 931 избирателей.
Сухуми
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Процедура выборов президента Абхазии
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