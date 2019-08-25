На выборы президента Абхазии прибыли более 60 международных наблюдателей

СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Более 60 международных наблюдателей прибыли в Абхазию на выборы президента, сообщил журналистам председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.

"Шестьдесят семь наблюдателей, 79 журналистов", - сказал Гогия.

Как уточнила пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа, прибыли делегации из России, Южной Осетии, непризнанных Приднестровской Молдавской республики и Нагорного Карабаха, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Германии, Китая. Кроме того, есть делегации от Парламентского собрания союза Белоруссии и России, межпарламентской ассамблеи содружества независимых государств, а также представители Венесуэлы и Турции.

В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.