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РИА Новости

Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7

09:35 25.08.2019 (обновлено: 11:20 25.08.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, "вполне вероятно", пригласит своего российского коллегу Владимира Путина на следующую встречу "Большой семерки" в качестве гостя, сообщает агентство Блумберг.
Агентство Рейтер также сообщило, что, по словам Трампа, лидеры стран G7 обсуждали Россию, однако американский лидер отметил, что не знает, вернется ли Москва в "Большую семерку".
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рассмотрят приглашение, если оно поступит, и напомнил слова Путина о возможности возобновления формата G8.
Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки".
Флаги стран-участниц саммита G7
21 августа, 21:07РИА Новости
Что говорят о возвращении России в G8 в мире
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония. В формате "Семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года, в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы, в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения решили вернуться к формату "Семерки".
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Группа семи
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G7Дональд ТрампВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Вот если Путин согласится и поедет, то это будет сильный удар по рейтингу, поскольку большинство народа такое скорее всего не приветствует.
25 августа, 09:52
Дмитрий
6250007
эта новость не достойна красной молнии
25 августа, 09:40
bberia
5940005
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