Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7

Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019

© AP Photo / Alex Brandon Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, "вполне вероятно", пригласит своего российского коллегу Владимира Путина на следующую встречу "Большой семерки" в качестве гостя, сообщает агентство Президент США Дональд Трамп заявил, что, "вполне вероятно", пригласит своего российского коллегу Владимира Путина на следующую встречу "Большой семерки" в качестве гостя, сообщает агентство Блумберг

Агентство Рейтер также сообщило, что, по словам Трампа, лидеры стран G7 обсуждали Россию, однако американский лидер отметил, что не знает, вернется ли Москва в "Большую семерку".

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рассмотрят приглашение, если оно поступит, и напомнил слова Путина о возможности возобновления формата G8.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки".

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.