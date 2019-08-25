В Якутске число отравившихся на свадьбах выросло до 36

ЯКУТСК, 25 авг — РИА Новости. Число отравившихся в ресторанах ООО "Сеул" в Якутии выросло до 36 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее ведомство сообщало о 33 случаях острой кишечной инфекции среди населения города Якутска, Хангаласского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского районов. По данным Роспотребнадзора, больные связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в банкетных залах ООО "Сеул" с 16 по 18 августа на свадьбах в Якутске.