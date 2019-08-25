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РИА Новости

В Якутске число отравившихся на свадьбах выросло до 36

09:32 25.08.2019 (обновлено: 12:50 25.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 авг — РИА Новости. Число отравившихся в ресторанах ООО "Сеул" в Якутии выросло до 36 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее ведомство сообщало о 33 случаях острой кишечной инфекции среди населения города Якутска, Хангаласского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского районов. По данным Роспотребнадзора, больные связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в банкетных залах ООО "Сеул" с 16 по 18 августа на свадьбах в Якутске.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о регистрации 36 случаев острой кишечной инфекции среди населения, связанных с употреблением готовых блюд в ресторанах "София" и "Белые ночи" города Якутска. Из 36 больных 23 госпитализированы в инфекционные отделения центральных районных больниц и Якутской республиканской клинической больницы", — рассказали в пресс-службе.

Эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции и факторов передачи продолжается.
Специалистами управления наложен временный запрет деятельности ООО "Сеул".
"Лабораторные исследования отобранных проб биоматериала от людей и продукции, сырья находятся в работе", — добавили в ведомстве.
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