В Якутске число отравившихся на свадьбах выросло до 36

ЯКУТСК, 25 авг — РИА Новости. Число отравившихся в ресторанах ООО "Сеул" в Якутии выросло до 36 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее ведомство сообщало о 33 случаях острой кишечной инфекции среди населения города Якутска, Хангаласского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского районов. По данным Роспотребнадзора, больные связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в банкетных залах ООО "Сеул" с 16 по 18 августа на свадьбах в Якутске.
"Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о регистрации 36 случаев острой кишечной инфекции среди населения, связанных с употреблением готовых блюд в ресторанах "София" и "Белые ночи" города Якутска. Из 36 больных 23 госпитализированы в инфекционные отделения центральных районных больниц и Якутской республиканской клинической больницы", — рассказали в пресс-службе.
Эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции и факторов передачи продолжается.
Специалистами управления наложен временный запрет деятельности ООО "Сеул".
"Лабораторные исследования отобранных проб биоматериала от людей и продукции, сырья находятся в работе", — добавили в ведомстве.