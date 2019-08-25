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РИА Новости

Президент Абхазии проголосовал на выборах в Сухуме

09:28 25.08.2019 (обновлено: 12:42 25.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президентские выборы в Абхазии
СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Хаджимба голосовал на участке №2 в школе №14 на улице Акиртава.
"Что бы ни было, главное, чтобы был мир. Нам нужно мирно развиваться", - ответил Хаджимба на вопрос, будет ли второй тур. Он добавил также, что у него "каждое утро хорошее настроение".
Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.
Сухуми
Вчера, 08:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
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Рауль ХаджимбаСухумВ мире
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