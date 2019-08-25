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РИА Новости

Полиция Гонконга задержала около 30 человек во время протестов

09:26 25.08.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПолицейские у полицейского участка во время акции протеста оппозиционеров в Гонконге. 17 августа 2019
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста оппозиционеров в Гонконге. 17 августа 2019
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Полицейские у полицейского участка во время акции протеста оппозиционеров в Гонконге. 17 августа 2019
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга заявила о задержании 29 человек в воскресенье в ходе протестов в ряде районов города.
Ранее сообщалось, что протестующие во многих районах Гонконга строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат.
"Во время операции полиция арестовала 19 мужчин и 10 женщин в возрасте от 17 до 52 лет за правонарушения, включая незаконное собрание, хранение оружия с целью нападения и нападение на офицеров полиции", - говорится в заявлении на официальном сайте полиции Гонконга.
Как отмечается, полиция применила необходимую силу для разгона протестующих, чтобы остановить их "насильственные действия". Сообщается, что задержания были произведены в районах Коулун-тхон, Вонтайсинь и Шам Шуй По.
Полицейские во время акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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В настоящее время демонстранты выдвигают властям пять требований: полностью отозвать рассмотрение поправки к закону об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
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