Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Теплая погода без осадков ожидает москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице прогреется до 23 градусов, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков, днем в мегаполисе 21-23 градуса, по области от 19 до 24", - сказал Синенков.
Синоптик также отметил, что ветер будет северный, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.