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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

09:24 25.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМосковский международный деловой центр "Москва-Сити".
Московский международный деловой центр Москва-Сити.
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Теплая погода без осадков ожидает москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице прогреется до 23 градусов, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков, днем в мегаполисе 21-23 градуса, по области от 19 до 24", - сказал Синенков.
Синоптик также отметил, что ветер будет северный, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.
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