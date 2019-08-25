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РИА Новости

В Ереване локализовали пожар в торговом центре

09:20 25.08.2019 (обновлено: 09:22 25.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тушение пожара. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Пожар в торговом центре на окраине Еревана локализован, к работам по тушению огня привлечены свыше 400 спасателей, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС страны.
Сигнал о пожаре в торговом центре "Малатиа молл" на улице Себастия в Ереване поступил на телефон службы спасения 911 в субботу днем.
"Пожарным удалось локализовать огонь на территории "Малатиа молл" 25 августа в 05.24 (04.24 мск)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Там же отмечается, что с огнем борются в целом 434 спасателя из различных подразделений МЧС. На месте работают психологи.
По данным МЧС, в результате пожара пострадали восемь, а согласно сведениям Минздрава – 10 человек. Все пострадавшие выписаны из больниц после оказания им медицинской помощи.
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