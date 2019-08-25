В Ереване локализовали пожар в торговом центре

ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Пожар в торговом центре на окраине Еревана локализован, к работам по тушению огня привлечены свыше 400 спасателей, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС страны.

Сигнал о пожаре в торговом центре "Малатиа молл" на улице Себастия в Ереване поступил на телефон службы спасения 911 в субботу днем.

"Пожарным удалось локализовать огонь на территории "Малатиа молл" 25 августа в 05.24 (04.24 мск)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Там же отмечается, что с огнем борются в целом 434 спасателя из различных подразделений МЧС. На месте работают психологи.