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РИА Новости

В Чувашии пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями

08:48 25.08.2019 (обновлено: 10:33 25.08.2019)
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© Фото : пресс-служба МВД по Чувашской РеспубликеДТП в Шемуршинском районе Чувашии. 25 августа 2019
ДТП в Шемуршинском районе Чувашии. 25 августа 2019
© Фото : пресс-служба МВД по Чувашской Республике
ДТП в Шемуршинском районе Чувашии. 25 августа 2019
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Полицейские в Чувашской республике возбудили уголовное дело после ДТП с участием двух легковых машин, в результате которого погибли пять человек, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, ДТП с автомобилями Toyota Corolla и LADA Vesta произошло в субботу вечером на 108-м километре автодороги "Цивильск-Ульяновск" в Шемуршинском районе Чувашской Республики. В результате столкновения погибли пять человек, двое пострадали.
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