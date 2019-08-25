В Чувашии пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Полицейские в Чувашской республике возбудили уголовное дело после ДТП с участием двух легковых машин, в результате которого погибли пять человек, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, ДТП с автомобилями Toyota Corolla и LADA Vesta произошло в субботу вечером на 108-м километре автодороги "Цивильск-Ульяновск" в Шемуршинском районе Чувашской Республики. В результате столкновения погибли пять человек, двое пострадали.
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"Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.