В Абхазии началось голосование на выборах президента республики

СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в воскресенье в Абхазии.
Участки будут работать с 8.00 до 20.00 мск. Всего в республике откроются 152 избирательных участка.
В выборах принимают участие девять кандидатов. Среди них действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба и советник министра обороны Олег Аршба.
Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы считаются состоявшимися при явке более 50% избирателей.
Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент.