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РИА Новости

В Абхазии началось голосование на выборах президента республики

08:09 25.08.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВыборы в Абхазии
Выборы в Абхазии
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Выборы в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в воскресенье в Абхазии.
Участки будут работать с 8.00 до 20.00 мск. Всего в республике откроются 152 избирательных участка.
Сухуми
08:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
В выборах принимают участие девять кандидатов. Среди них действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба и советник министра обороны Олег Аршба.
Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы считаются состоявшимися при явке более 50% избирателей.
Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент.
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АбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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08:09В Абхазии началось голосование на выборах президента республики
06:59Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон, сообщают СМИ
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