В Абхазии началось голосование на выборах президента республики

СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в воскресенье в Абхазии.

Участки будут работать с 8.00 до 20.00 мск. Всего в республике откроются 152 избирательных участка.

В выборах принимают участие девять кандидатов. Среди них действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба и советник министра обороны Олег Аршба.

Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы считаются состоявшимися при явке более 50% избирателей.