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РИА Новости

Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон, сообщают СМИ

06:59 25.08.2019 (обновлено: 07:23 25.08.2019)
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© AFP 2019 / Brendan SmialowskiПрезидент США Дональд Трамп с британской королевой Елизаветой II в Виндзорском замке. 13 июля 2018
Президент США Дональд Трамп с британской королевой Елизаветой II в Виндзорском замке. 13 июля 2018
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Королева Великобритании и одновременно Австралии Елизавета II пожаловалась австралийскому премьеру Скотту Моррисону на то, что газон на лужайке перед Букингемским дворцом оказался испорчен из-за вертолетов президента США Дональда Трампа, пишет газета Sunday Times.
По ее данным, в ходе государственного визита Трампа в Британию в начале июня вертолеты американского лидера приземлялись на территории дворца дважды в день, из-за чего на газоне остались следы.
"Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - процитировал королеву источник, близкий к Моррисону.
Визит Трампа в Лондон оказался очень противоречивым, десятки тысяч британцев протестовали против него.
Трамп задремал во время тоста Елизаветы II, пишут СМИ
4 июня, 16:52РИА Новости
Трамп задремал во время тоста Елизаветы II, пишут СМИ
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Дональд ТрампЕлизавета IIВеликобританияМоскваАвстралияСШАВ мире
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