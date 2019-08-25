Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон, сообщают СМИ

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Королева Великобритании и одновременно Австралии Елизавета II пожаловалась австралийскому премьеру Скотту Моррисону на то, что газон на лужайке перед Букингемским дворцом оказался испорчен из-за вертолетов президента США Дональда Трампа, пишет газета Sunday Times.
По ее данным, в ходе государственного визита Трампа в Британию в начале июня вертолеты американского лидера приземлялись на территории дворца дважды в день, из-за чего на газоне остались следы.
"Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - процитировал королеву источник, близкий к Моррисону.
Визит Трампа в Лондон оказался очень противоречивым, десятки тысяч британцев протестовали против него.