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РИА Новости

Перестыковка корабля "Союз МС-13" на МКС 26 августа займёт около получаса

06:49 25.08.2019 (обновлено: 07:59 25.08.2019)
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© РоскосмосСтыковка пилотируемого корабля "Союз МС-12" с МКС
Стыковка пилотируемого корабля Союз МС-12 с МКС
© Роскосмос
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Внеплановая перестыковка пилотируемого корабля "Союз МС-13" с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой продлится 25 минут, сообщило в воскресенье НАСА.
Ранее сообщалось, что 26 августа экипаж МКС внепланово перестыкует "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск". Это позволит освободить порт на модуле "Звезда" для повторной попытки стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор", планирующейся 27 августа в 6.12 мск. "Союз МС-14" не смог причалить к станции 24 августа из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск".
На сайте НАСА отмечается, что 26 августа в 6.34 мск корабль "Союз МС-13" с экипажем в составе россиянина Александра Скворцова, итальянца Луки Пармитано и американца Эндрю Моргана расстыкуется от агрегатного отсека модуля "Звезда" и в 6.59 мск пристыкуется к модулю "Поиск". Операция будет проводиться Скворцовым в ручном режиме, а экипаж для безопасности будет находиться в скафандрах "Сокол".
Как уточнило НАСА, это будет первая перестыковка корабля "Союз" на МКС с августа 2015 года.
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Эксперт объяснил неудачную попытку стыковки "Союза" с роботом Федором к МКСКосмический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире радио Sputnik объяснил, что могло привести к неполадкам при попытке стыковки корабля.
Ранее специалисты подмосковного Центра управления полётами сообщили экипажу МКС, что между перестыковкой "Союза МС-13" и повторной попыткой стыковки "Союза МС-14" будет проведён тест, чтобы убедиться в неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск", который привёл к отбою стыковки "Союза МС-14". Они отметили, что после вторника экипаж заменит усилитель на запасной.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдор" на борту был запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 22 августа. Через два дня он должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Однако во время сближения на расстоянии менее 100 метров из-за неисправности аппаратуры системы сближения "Курс" на станции экипаж МКС выдал команду на увод "Союза МС-14" от станции на безопасное расстояние.
В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
Вывоз РН «Союз-2.1а» на стартовую площадку
22 августа, 07:33РИА Новости
НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
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Неудачная стыковка "Союза" с МКСНик ХейгАлексей ОвчининАлександр СкворцовКосмос - РИА НаукаНАСАРоссия
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