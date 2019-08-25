Перестыковка корабля "Союз МС-13" на МКС 26 августа займёт около получаса

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Внеплановая перестыковка пилотируемого корабля "Союз МС-13" с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой продлится 25 минут, сообщило в воскресенье НАСА.

Ранее сообщалось, что 26 августа экипаж МКС внепланово перестыкует "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск". Это позволит освободить порт на модуле "Звезда" для повторной попытки стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор", планирующейся 27 августа в 6.12 мск. "Союз МС-14" не смог причалить к станции 24 августа из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск".

На сайте НАСА отмечается, что 26 августа в 6.34 мск корабль "Союз МС-13" с экипажем в составе россиянина Александра Скворцова, итальянца Луки Пармитано и американца Эндрю Моргана расстыкуется от агрегатного отсека модуля "Звезда" и в 6.59 мск пристыкуется к модулю "Поиск". Операция будет проводиться Скворцовым в ручном режиме, а экипаж для безопасности будет находиться в скафандрах "Сокол".

Как уточнило НАСА, это будет первая перестыковка корабля "Союз" на МКС с августа 2015 года.

Ранее специалисты подмосковного Центра управления полётами сообщили экипажу МКС, что между перестыковкой "Союза МС-13" и повторной попыткой стыковки "Союза МС-14" будет проведён тест, чтобы убедиться в неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск", который привёл к отбою стыковки "Союза МС-14". Они отметили, что после вторника экипаж заменит усилитель на запасной.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдор" на борту был запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 22 августа. Через два дня он должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Однако во время сближения на расстоянии менее 100 метров из-за неисправности аппаратуры системы сближения "Курс" на станции экипаж МКС выдал команду на увод "Союза МС-14" от станции на безопасное расстояние.