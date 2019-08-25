В ОАЭ женщина подала на развод из-за "чрезмерной любви" мужа

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Жительница Объединенных Арабских Эмиратов подала на развод, потому что не выдержала чрезмерной любви со стороны своего мужа, пишет Khaleej Times.
Женщину не устроило, что за год супружеской жизни у них не было ссор, а супруг никогда на нее не кричал и всегда был добр. При этом ее возмущало, что супруг иногда помогал ей с уборкой дома при том, что она не просила такой помощи, а также готовил для нее.
"Я хочу спорить, даже иногда ссориться, а не жить безбедной жизнью в послушании. Я так хочу хотя бы раз поспорить, но это невозможно с моим романтичным супругом, который вечно прощает меня и осыпает подарками", — призналась женщина.
Мужчина, в свою очередь, считает, что не сделал ничего плохого, и всего лишь хотел быть идеальным мужем. Он рассказал, что супруга однажды указала ему на лишний вес, после чего он сел на диету и начал заниматься спортом.
Он попросил судью порекомендовать жене отозвать иск, и в итоге суд отложил рассмотрение дела, чтобы дать супругам шанс помириться.