В ОАЭ женщина подала на развод из-за "чрезмерной любви" мужа

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Жительница Объединенных Арабских Эмиратов подала на развод, потому что не выдержала чрезмерной любви со стороны своего мужа, пишет Жительница Объединенных Арабских Эмиратов подала на развод, потому что не выдержала чрезмерной любви со стороны своего мужа, пишет Khaleej Times

Женщину не устроило, что за год супружеской жизни у них не было ссор, а супруг никогда на нее не кричал и всегда был добр. При этом ее возмущало, что супруг иногда помогал ей с уборкой дома при том, что она не просила такой помощи, а также готовил для нее.

"Я хочу спорить, даже иногда ссориться, а не жить безбедной жизнью в послушании. Я так хочу хотя бы раз поспорить, но это невозможно с моим романтичным супругом, который вечно прощает меня и осыпает подарками", — призналась женщина.

Мужчина, в свою очередь, считает, что не сделал ничего плохого, и всего лишь хотел быть идеальным мужем. Он рассказал, что супруга однажды указала ему на лишний вес, после чего он сел на диету и начал заниматься спортом.