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РИА Новости

Военные учения Южной Кореи вызвали протест со стороны Японии, сообщают СМИ

05:57 25.08.2019 (обновлено: 06:30 25.08.2019)
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© AP Photo / Lee Jin-man, PoolОфицер ВМФ Южной Кореи наблюдает в бинокль
Офицер ВМФ Южной Кореи наблюдает в бинокль
© AP Photo / Lee Jin-man, Pool
Офицер ВМФ Южной Кореи наблюдает в бинокль. Архивное фото
ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Правительство Японии выразило Южной Корее протест в связи с проведением военных учений в районе спорных островов Токто (японское название Такэсима), передает Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Протест был направлен по дипломатическим каналам. В частности, японская сторона настаивает на том, что "острова Такэсима являются исконной территорией Японии".
"Проведение учений неприемлемо. Это вызывает сожаление, и мы решительно призываем отменить маневры", — приводит агентство позицию японской стороны.
Ранее в воскресенье южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что вооруженные силы Южной Кореи проводят двухдневные учения в районе островов Токто, являющимися предметом территориального спора с Японией. По данным агентства, в учениях задействованы морские, воздушные и сухопутные силы, он информации об их численности пока не нет.
3-D карта островов Такэсима (Токто), оспариваемых Японией и Южной Кореей, в Национальном музее территории и суверенитета в Токио
15 мая 2018, 10:28РИА Новости
Южная Корея заявила протест Японии из-за упоминания спорных островов Токто
Группа островов Токто расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.
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Южная КореяЯпонияБезопасностьВ мире
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