Южная Корея проводит военные учения в районе спорных с Японией островов

По данным агентства, в учениях задействованы военнослужащие морских, воздушных и наземных сил, однако информации об их числе пока не поступало.

"С учетом важности и масштаба учений, они получили название "Учения по обороне территорий в Японском море". Целью учений является закрепление намерений страны по защите своих территорий в Японском море, в том числе, островов Токто", - цитирует агентство слова источника.

Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.