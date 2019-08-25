НАСА назвало дату второй попытки стыковки "Союза" с роботом "Фёдор" к МКС

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Повторная попытка пристыковать к Международной космической станции корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдор" намечена на 06.12 мск во вторник, сообщает НАСА.
"Планируется, что непилотируемый "Союз" выполнит вторую попытку в понедельник ночью… в 23.12 по восточному времени (06.12 мск во вторник), но в этот раз к хвостовому узлу служебного модуля "Звезда". Система "Курс" на "Звезде" была проверена, и находится в прекрасном рабочем состоянии" - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа экипаж перестыкует корабль "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск", а в ночь на вторник будет выполнена повторная попытка стыковки корабля "Союз МС-14" к модулю "Звезда".
Специалисты российского Центра управления полётами сообщили экипажу МКС, что между перестыковкой "Союза МС-13" и повторной попыткой стыковки "Союза МС-14" будет проведён тест, чтобы убедиться в неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск", который привёл к отбою стыковки "Союза МС-14".
Вчера, 14:34Сказано в эфиреЭксперт объяснил неудачную попытку стыковки "Союза" с роботом Федором к МКСКосмический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире радио Sputnik объяснил, что могло привести к неполадкам при попытке стыковки корабля.
Они отметили, что после вторника экипаж заменит усилитель на запасной.
Российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдор" на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 08.30 мск субботы корабль должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Во время сближения на дистанции 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние - 279 метров. Сообщалось, что состыковаться не удалось из-за неисправности системы сближения "Курс".