НАСА назвало дату второй попытки стыковки "Союза" с роботом "Фёдор" к МКС

Корабль "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Повторная попытка пристыковать к Международной космической станции корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдор" намечена на 06.12 мск во вторник, сообщает НАСА.

"Планируется, что непилотируемый "Союз" выполнит вторую попытку в понедельник ночью… в 23.12 по восточному времени (06.12 мск во вторник), но в этот раз к хвостовому узлу служебного модуля "Звезда". Система "Курс" на "Звезде" была проверена, и находится в прекрасном рабочем состоянии" - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа экипаж перестыкует корабль "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск", а в ночь на вторник будет выполнена повторная попытка стыковки корабля "Союз МС-14" к модулю "Звезда".

Специалисты российского Центра управления полётами сообщили экипажу МКС, что между перестыковкой "Союза МС-13" и повторной попыткой стыковки "Союза МС-14" будет проведён тест, чтобы убедиться в неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск", который привёл к отбою стыковки "Союза МС-14".

Они отметили, что после вторника экипаж заменит усилитель на запасной.