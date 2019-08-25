Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T08:10Z
https://ria.ru/20190825/1557873124.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153271/15/1532711509_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_98f9beca88d34976c293c9883f404b5f.jpg
РИА Новости
Новое оружие России

Герой России рассказал об истребителе Су-57, которым гордятся ВКС

04:10 25.08.2019 (обновлено: 08:10 25.08.2019)
10284
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Истребитель Су-57 — гордость ВКС, у него нет аналогов в мире, заявил летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук в интервью еженедельнику "Звезда".
"Помимо минимальной заметности для радаров во всех волновых диапазонах, включая инфракрасный и радиолокационный, самолет обладает сверхманевренностью и имеет возможность уходить от атак противника на сверхзвуковой скорости без форсажа. Плюс к этому самолет является многофункциональным и может решать как задачи завоевания превосходства в воздухе, так и работать по наземным и надводным целям", — сказал Ващук.
Многофункциональный истребитель Су-57
20 августа, 20:53Новое оружие России
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
Он добавил, что, помимо этого, следует учесть и качества российских пилотов, в частности, свойственные им решительность и отчаянность, а также мастерство.
"Если наши летчики могли проявлять настоящие чудеса героизма на фанерных самолетах во время прошлой войны,то представляете, что они могут сделать на такой машине! Никому не советую испытать мощь российского СУ-57 на собственной шкуре!" — подчеркнул пилот.
Ващук также заявил, что работы по наращиванию боевых возможностей новейшего истребителя до сих пор не прекращаются.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.
Многофункциональный истребитель Су-57
29 июля, 14:23РИА Новости
В России началось серийное производство истребителей Су-57
26143403
Обсудить 2
Новое оружие РоссииСу-57Воздушно-космические силы РоссииРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт рассказал, что лишит США мировой гегемонии
РИА
Новости
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Лента
новостей
Французский Биарриц перед началом саммита G7
Лидеры G7 обсудили вопрос о возвращении России, сообщают СМИ
Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
Актер Алексей Горбунов
Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией
Самолет Ан-2
Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России
Народный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
Истребитель ВВС Израиля
Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
Сотрудники Росгвардии
В Госдуму внесут законопроект об обязанности росгвардейцев представляться
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко призвал Зеленского напомнить Европе об "угрозе" России
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Разлад в отношениях
В ОАЭ женщина подала на развод из-за "чрезмерной любви" мужа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09В Абхазии началось голосование на выборах президента республики
06:59Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон, сообщают СМИ
06:49Перестыковка корабля "Союз МС-13" на МКС 26 августа займёт около получаса
06:43В ОАЭ женщина подала на развод из-за "чрезмерной любви" мужа
06:05Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией
05:57Военные учения Южной Кореи вызвали протест со стороны Японии, сообщают СМИ
05:40Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
05:13Южная Корея проводит военные учения в районе спорных с Японией островов
05:09В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России
04:54Порошенко призвал Зеленского напомнить Европе об "угрозе" России
04:40НАСА назвало дату второй попытки стыковки "Союза" с роботом "Фёдор" к МКС
04:16Лидеры G7 едины во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием
04:10Герой России рассказал об истребителе Су-57, которым гордятся ВКС
03:57Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine
03:44Минкультуры России готово поддержать воссоздание биржи труда для театралов
03:39Лидеры G7 обсудили вопрос о возвращении России, сообщают СМИ
03:34Эксперт рассказал, что лишит США мировой гегемонии
03:21Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России
03:14"Роскосмос" разработал "броню" для спутников
03:08Исследование показало, сколько россиян трут скульптуры "на удачу"
Лента новостейМолния