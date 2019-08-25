Герой России рассказал об истребителе Су-57, которым гордятся ВКС

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Истребитель Су-57 — гордость ВКС, у него нет аналогов в мире, заявил летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук в интервью еженедельнику Истребитель Су-57 — гордость ВКС, у него нет аналогов в мире, заявил летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук в интервью еженедельнику "Звезда"

"Помимо минимальной заметности для радаров во всех волновых диапазонах, включая инфракрасный и радиолокационный, самолет обладает сверхманевренностью и имеет возможность уходить от атак противника на сверхзвуковой скорости без форсажа. Плюс к этому самолет является многофункциональным и может решать как задачи завоевания превосходства в воздухе, так и работать по наземным и надводным целям", — сказал Ващук.

Он добавил, что, помимо этого, следует учесть и качества российских пилотов, в частности, свойственные им решительность и отчаянность, а также мастерство.

"Если наши летчики могли проявлять настоящие чудеса героизма на фанерных самолетах во время прошлой войны,то представляете, что они могут сделать на такой машине! Никому не советую испытать мощь российского СУ-57 на собственной шкуре!" — подчеркнул пилот.

Ващук также заявил, что работы по наращиванию боевых возможностей новейшего истребителя до сих пор не прекращаются.