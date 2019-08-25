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РИА Новости

Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine

03:57 25.08.2019 (обновлено: 06:43 25.08.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРэп исполнитель Oxxxymiron
Рэп исполнитель Oxxxymiron
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) сообщил, что больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine. Об этом объявил со сцены фестиваля Booking Machine Festival, проходящего в Москве.
Так, музыкант уйдет с поста исполнительного директора лейбла, а также перестанет сотрудничать с Booking Machine как исполнитель.
"Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся", - сказал Оксимирон.
Кроме того, он добавил, что, скорее всего, больше не будет выступать со своими старыми песнями и исполняет их в последний раз. По его словам, на этом выступлении зрители стали свидетелями ретроспективы большинства его известных песен.
Лейбл Booking Machine появился в 2012 году, а в 2017 году Оксимирон стал его исполнительным директором (CEO) и занимался менеджментом исполнителей.
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Шоу-бизнесOxxxymiron (Мирон Федоров)Россия
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