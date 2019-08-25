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РИА Новости
Культура

Минкультуры России готово поддержать воссоздание биржи труда для театралов

03:44 25.08.2019
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© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииМинистерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Возобновление деятельности театральной биржи труда - хорошая идея, в министерстве культуры готовы оказать поддержку созданию такого портала, но всесторонняя реализация проекта находится вне его компетенции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее комитет Госдумы по культуре обратился в Роструд, Минкультуры и Союз театральных деятелей с просьбой проработать вопрос о возобновлении работы Всероссийского театрального центра занятости (театральной биржи труда), ликвидированного в 2007 году.
"Министерство культуры России относится к данной идее крайне позитивно, так как она дает новые возможности для выпускников театральных вузов, связанные с их трудоустройством", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ведение подобной базы находится вне его компетенции, но готовы оказать всестороннюю поддержку подобным предложениям.
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"Минкультуры такую базу вести не может, это вне нашей компетенции, но если поступят предложения о создании единого ресурса, например, на базе СТД, на котором смогут искать работу выпускники вузов, мы, безусловно, такое начинание поддержим. Пока профессиональное сообщество с такой идеей к нам не обращалось. Также отметим, что такие структуры существуют, например, при Гильдии режиссеров, однако единого портала пока нет", - заключили в министерстве.
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КультураРострудМинистерство культуры РФГосдума РФРоссия
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