Минкультуры России готово поддержать воссоздание биржи труда для театралов

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Возобновление деятельности театральной биржи труда - хорошая идея, в министерстве культуры готовы оказать поддержку созданию такого портала, но всесторонняя реализация проекта находится вне его компетенции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее комитет Госдумы по культуре обратился в Роструд, Минкультуры и Союз театральных деятелей с просьбой проработать вопрос о возобновлении работы Всероссийского театрального центра занятости (театральной биржи труда), ликвидированного в 2007 году.
"Министерство культуры России относится к данной идее крайне позитивно, так как она дает новые возможности для выпускников театральных вузов, связанные с их трудоустройством", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ведение подобной базы находится вне его компетенции, но готовы оказать всестороннюю поддержку подобным предложениям.
"Минкультуры такую базу вести не может, это вне нашей компетенции, но если поступят предложения о создании единого ресурса, например, на базе СТД, на котором смогут искать работу выпускники вузов, мы, безусловно, такое начинание поддержим. Пока профессиональное сообщество с такой идеей к нам не обращалось. Также отметим, что такие структуры существуют, например, при Гильдии режиссеров, однако единого портала пока нет", - заключили в министерстве.