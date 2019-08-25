Минкультуры России готово поддержать воссоздание биржи труда для театралов

"Министерство культуры России относится к данной идее крайне позитивно, так как она дает новые возможности для выпускников театральных вузов, связанные с их трудоустройством", - говорится в сообщении.

"Минкультуры такую базу вести не может, это вне нашей компетенции, но если поступят предложения о создании единого ресурса, например, на базе СТД, на котором смогут искать работу выпускники вузов, мы, безусловно, такое начинание поддержим. Пока профессиональное сообщество с такой идеей к нам не обращалось. Также отметим, что такие структуры существуют, например, при Гильдии режиссеров, однако единого портала пока нет", - заключили в министерстве.