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РИА Новости

Лидеры G7 обсудили вопрос о возвращении России, сообщают СМИ

03:39 25.08.2019 (обновлено: 04:33 25.08.2019)
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© РИА Новости / Виктория ИвановаФранцузский Биарриц перед началом саммита G7
Французский Биарриц перед началом саммита G7
© РИА Новости / Виктория Иванова
ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" обсудили на саммите во французском Биаррице вопрос о возвращении к формату "восьмерки" с участием России, передает Киодо со ссылкой на источники в японских правительственных кругах.
Данных о содержании беседы не приводится, источник агентства уточнил, что эта информация "ни за что не будет раскрыта".
Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит "большой семерки" в 2020 году в Соединенных Штатах. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года, в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы, в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения решили вернуться к формату "семерки".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 20:03Сказано в эфире
Захарова о возвращении России в G7: секрет в "консолидированном решении"Председатель Евросовета Дональд Туск перед стартом саммита G7 в Биаррице выступил против возвращения России в состав G8. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik посоветовала странам-участницам "семерки" выработать "консолидированное решение" и только потом делать России предложение.
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G7Дональд ТрампЕвропаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Это же группа экономически РАЗВИТЫХ стран...причем тут Россия??- с 3% мультимиллиардеров и 40 % нищих ??? Логично было бы приглашение Китая !
25 августа, 04:59
Портвейн Стаканович
18100138
Ладно, напишу проще. Спросите Россию, нам то оно зачем?
25 августа, 05:16
Rog Guka
4500002
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