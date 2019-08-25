Лидеры G7 обсудили вопрос о возвращении России, сообщают СМИ

ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" обсудили на саммите во французском Биаррице вопрос о возвращении к формату "восьмерки" с участием России, передает Лидеры стран "Большой семерки" обсудили на саммите во французском Биаррице вопрос о возвращении к формату "восьмерки" с участием России, передает Киодо со ссылкой на источники в японских правительственных кругах.

Данных о содержании беседы не приводится, источник агентства уточнил, что эта информация "ни за что не будет раскрыта".

Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит "большой семерки" в 2020 году в Соединенных Штатах. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.