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РИА Новости

Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России

03:21 25.08.2019 (обновлено: 03:29 25.08.2019)
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© Flickr / DominikСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© Flickr / Dominik
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукрузника". Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.
"ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в обеспечение региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок.
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Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, будет принято в сентябре.
Ан-2 ("Аннушка", "кукурузник") — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отделанные села, а также использовался для различных хозяйственных работ.

С чего все началось

Ранее Минпромторг разместил на портале госзакупок заявку на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию легкого самолета. Согласно материалам закупки, на разработку планируется потратить более 1,2 миллиарда рублей.
Необходимость создания такого самолета, по мнению ведомства, вызвана значительным сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутрирегиональное авиасообщение. По данным Минпроторга, в 15 регионах авиация - главная составляющая транспортной системы, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения.
В техническом задании, приведенном в документации, говорится, что в настоящее время разработан аванпроект самолета. "На основании представленных материалов аванпроекта, для проектирования и разработки перспективного легкого многоцелевого самолета для серийного производства и эксплуатации на местных воздушных линиях, рекомендуется самолет стандартной аэродинамической схемы и пассажировместимостью 9-14 человек", - говорится в документе.
Там также указано, что перспективное воздушное судно будет соответствовать современным требованиям рынка и будет создано на основе передовых перспективных научно-технических решений и авиационных технологий.
Согласно материалам закупки, до декабря планируется создать чертеж общего вида самолета и эскизно-техническую проектную документацию, провести расчеты на статическую прочность, а также сформировать рабочую конструкторскую документацию на планер, его системы и силовую установку.
Комплект конструкторской документации на опытный образец планируется создать до сентября 2020 года, а после – до декабря – планируется создать сам опытный образец самолета для статических испытаний.
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Ан-2Министерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Нет создать то создадут а он будет падать.у нас в России уже как 30 лет нечего не летает и не плавает а только падают и тонут.Ну а если создадут то не надо подпускать к ним священно служителей.как окропят технику так не работает.
25 августа, 05:17
Валера Антонов
14110128
вот и я про то дали денег ,освоили, самолета нет, в мусорку, пришли другие, дали денег ,разработали ,самолета нет, в мусорку, надо начинать ВОСТАНАВЛИВАТЬ все что было угроблено после развала СССР , и начинать с учебы кадров, заводы по выпуску деталей, а уж потом про самолеты, а когда кадры дышат на ладан, а своих запчастей на 100% нет, то первые же санкции и все накроется просто медным тазом, зато деньги попилят
25 августа, 06:03
Alexandr Borzyaev
3800007
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