Исследование показало, сколько россиян трут скульптуры "на удачу"

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости/Прайм. Только четверть россиян верит, что традиция тереть различные части памятников в путешествиях приносит удачу, свидетельствуют данные исследования сервиса путешествий Туту.ру.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса, исследование проходило с 12 по 18 августа, участие в нем приняли почти 3,7 тысячи респондентов.

"Более половины туристов (57%) заверили, что никогда так не делают, так как считают, что это наносит вред скульптуре. Остальные (43%) любят прикасаться к изваяниям, но по разным причинам. Так, 23% респондентов просто не могут удержаться, чтобы не потереть на удачу скульптуру. А 18% делают это осознанно: гладят не все скульптуры подряд, предварительно изучая, что кроется за ритуалом", - поделились данными аналитики.

По их данным, 2% опрошенных даже специально строят свои маршруты так, чтобы на пути обязательно попадались "скульптуры удачи".