Исследование показало, сколько россиян трут скульптуры "на удачу"

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости/Прайм. Только четверть россиян верит, что традиция тереть различные части памятников в путешествиях приносит удачу, свидетельствуют данные исследования сервиса путешествий Туту.ру.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса, исследование проходило с 12 по 18 августа, участие в нем приняли почти 3,7 тысячи респондентов.
"Более половины туристов (57%) заверили, что никогда так не делают, так как считают, что это наносит вред скульптуре. Остальные (43%) любят прикасаться к изваяниям, но по разным причинам. Так, 23% респондентов просто не могут удержаться, чтобы не потереть на удачу скульптуру. А 18% делают это осознанно: гладят не все скульптуры подряд, предварительно изучая, что кроется за ритуалом", - поделились данными аналитики.
По их данным, 2% опрошенных даже специально строят свои маршруты так, чтобы на пути обязательно попадались "скульптуры удачи".
"Наверное, у каждой скульптуры есть свое отполированное место: части одежды или тела, а иногда предметы (вроде флакона духов или зонтика). Туристы верят, что если потереть определенный участок скульптуры, то удача не обойдет стороной. Из-за этого периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства", - прокомментировали ситуацию в Туту.ру.