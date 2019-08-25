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РИА Новости

КНДР показала фото своей "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки

02:13 25.08.2019 (обновлено: 02:23 25.08.2019)
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© Фото : Центральное телеграфное агентство Кореи Фото "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки в КНДР
Фото новой сверхкрупной ракетной пусковой установки в КНДР
© Фото : Центральное телеграфное агентство Кореи
Фото "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки в КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Северокорейское агентство ЦТАК публикует фото "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки, которую испытали в воскресенье при личном участии Ким Чен Ына.
КНДР заявила в воскресенье, что накануне успешно испытала новую "сверхкрупную" пусковую установку, способную запускать несколько ракет, все тактические и технологические характеристики системы достигли заданных критериев.
На снимки несколько десятков военных выстроились на шасси пусковой установки длиной около десяти метров и аплодируют. На переднем плане перед установкой улыбается Ким Чен Ын.
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