Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.

С 1991 года Украина использовала в качестве гимна песню на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого "Ще не вмерла Україна" ("Еще не умерла Украина"). Официально текст был утвержден Верховной радой в 2003 году, тогда начало гимна изменили на "Еще не умерла Украины и слава, и воля".

"Правильно "ы", а не "а": "еще не умерли Украины и слава, и воля". То есть, не умерли слава и воля страны, а не "еще не умерла Украина", а дальше что — бессмысленность: и слава, и воля. Нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи. Так что это была ошибка", — сказал Кравчук.

Интервьюер заметил, что так можно ответить тем, "кто любит постебаться над главной песней Украины", экс-президент согласился, но объяснил, почему изначально произошел такой казус.

"Когда его утверждали, люди видели, что тут есть полная несостыковка, но не то время было, чтобы спорить о буквах", — добавил политик.