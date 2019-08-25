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РИА Новости

Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны

01:56 25.08.2019 (обновлено: 03:32 25.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
С 1991 года Украина использовала в качестве гимна песню на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого "Ще не вмерла Україна" ("Еще не умерла Украина"). Официально текст был утвержден Верховной радой в 2003 году, тогда начало гимна изменили на "Еще не умерла Украины и слава, и воля".
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"Правильно "ы", а не "а": "еще не умерли Украины и слава, и воля". То есть, не умерли слава и воля страны, а не "еще не умерла Украина", а дальше что — бессмысленность: и слава, и воля. Нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи. Так что это была ошибка", — сказал Кравчук.
Интервьюер заметил, что так можно ответить тем, "кто любит постебаться над главной песней Украины", экс-президент согласился, но объяснил, почему изначально произошел такой казус.
"Когда его утверждали, люди видели, что тут есть полная несостыковка, но не то время было, чтобы спорить о буквах", — добавил политик.
По его словам, тогда нужно было срочно принять государственные символы, без которых страна не может существовать.
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25 августа, 02:15
Себекхотеп III
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" — бессмысленность: и слава, и воля. Нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи. Так что это была ошибка", — сказал Кравчук." "У верблюда спросили: -Почему у тебя шея кривая? - "Эх, а что у меня прямое...?" Так и тут- Эх, а что у вас со смыслом, и что не ошибка?
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