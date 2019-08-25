Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири

Сотрудники "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара. Архивное фото

Сотрудники "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, увеличилась за прошедшие сутки на 7,7 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 122 лесных пожара на площади 42,4 тысячи гектаров.

"На 00.00 мск 25 августа на территории Российской Федерации действовало 109 лесных пожаров на площади 50 140 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за сутки было ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 429 гектаров.

Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Красноярском крае - 84 пожара на землях лесного фонда на площади 22,1 тысячи гектаров. Еще три пожара на площади 13,2 тысячи гектаров тушили на Чукотке.

В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.