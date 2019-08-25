Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T01:44Z
https://ria.ru/20190825/1557872584.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149820/81/1498208177_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_38a30bb36686272259e2f1dc5d981cfe.jpg
РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири

01:44 25.08.2019
521
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
Сотрудники Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудники "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, увеличилась за прошедшие сутки на 7,7 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 122 лесных пожара на площади 42,4 тысячи гектаров.
"На 00.00 мск 25 августа на территории Российской Федерации действовало 109 лесных пожаров на площади 50 140 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за сутки было ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 429 гектаров.
Тушение лесных пожаров
23 августа, 16:06РИА Новости
В Авиалесоохране отметили снижение пожароопасности в Сибири
Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Красноярском крае - 84 пожара на землях лесного фонда на площади 22,1 тысячи гектаров. Еще три пожара на площади 13,2 тысячи гектаров тушили на Чукотке.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Лесные пожары
Вчера, 12:00
1121115
Обсудить 0
СибирьДмитрий КобылкинКрасноярский крайРоссияБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
РИА
Новости
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
Народный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
Лента
новостей
Актрисы Лина Хиди и Гвендолин Кристи
"Финал, который все заслужили": Серсея показала, как отдыхает с Бриенной
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Фото новой сверхкрупной ракетной пусковой установки в КНДР
КНДР показала фото своей "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки
Лесные пожары
Число пожаров в Бразилии за два дня увеличилось больше чем на 1,5 тысячи
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Герой России рассказал об истребителе Су-57, которым гордятся ВКС
Самолет Ан-2
Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России
Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7
Композитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна в Сочи
Игорь Крутой исключил возвращение "Новой волны" из Сочи в Юрмалу
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09В Абхазии началось голосование на выборах президента республики
06:59Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон, сообщают СМИ
06:49Перестыковка корабля "Союз МС-13" на МКС 26 августа займёт около получаса
06:43В ОАЭ женщина подала на развод из-за "чрезмерной любви" мужа
06:05Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией
05:57Военные учения Южной Кореи вызвали протест со стороны Японии, сообщают СМИ
05:40Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
05:13Южная Корея проводит военные учения в районе спорных с Японией островов
05:09В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России
04:54Порошенко призвал Зеленского напомнить Европе об "угрозе" России
04:40НАСА назвало дату второй попытки стыковки "Союза" с роботом "Фёдор" к МКС
04:16Лидеры G7 едины во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием
04:10Герой России рассказал об истребителе Су-57, которым гордятся ВКС
03:57Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine
03:44Минкультуры России готово поддержать воссоздание биржи труда для театралов
03:39Лидеры G7 обсудили вопрос о возвращении России, сообщают СМИ
03:34Эксперт рассказал, что лишит США мировой гегемонии
03:21Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России
03:14"Роскосмос" разработал "броню" для спутников
03:08Исследование показало, сколько россиян трут скульптуры "на удачу"
Лента новостейМолния