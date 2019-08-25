Нетаньяху подтвердил заявление военных по авиаударам в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху лично подтвердил позицию своих военных, что Израиль ночными ударами по Сирии сорвал иранские планы по атаке на страну.

Около 23.20 (совпадает с мск) над Дамаском раздались несколько мощных взрывов. Государственное телевидение сообщило, что ПВО отражает атаки в небе над столицей. Израильские военные выступили с редким подтверждением, что это они нанесли удар. Армия заявила, что таким образом сорвала атаку иранских ударных беспилотников по своей стране