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РИА Новости
Война в Сирии

Нетаньяху подтвердил заявление военных по авиаударам в Сирии

00:50 25.08.2019 (обновлено: 01:10 25.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху лично подтвердил позицию своих военных, что Израиль ночными ударами по Сирии сорвал иранские планы по атаке на страну.
Около 23.20 (совпадает с мск) над Дамаском раздались несколько мощных взрывов. Государственное телевидение сообщило, что ПВО отражает атаки в небе над столицей. Израильские военные выступили с редким подтверждением, что это они нанесли удар. Армия заявила, что таким образом сорвала атаку иранских ударных беспилотников по своей стране
"Крупными оперативными усилиями мы предотвратили нападение на Израиль со стороны иранских сил "Аль-Кудс" и шиитских отрядов. Я снова говорю: у Ирана нигде нет иммунитета. Наши силы действуют во всех сферах против иранской агрессии", - написал Нетаньяху в Twitter.
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Война в СирииВойна в СирииБиньямин НетаньяхуСирияИранИзраильВ мире
Популярные комментарии
Тут много ненавистников Израиля, жаждущих его разрушения. Но их мечтам не сбыться. Израиль в ответ будет только развиваться и процветать, на благо своих граждан.
25 августа, 06:58
IIsrael.2019
11620000
В те ужасные времена евреи не имели ни армии, ни оружия, ни своего государства. Сейчас вы уже не увидите еврея с трясущимися коленками. Еврейское государство, крепко стоит на ногах, занимая первые строчки в мировом рейтинге экономического развития. Армия Обороны Израиля даст отпор любому агрессору, посягнувшему на безопасность еврейского народа.
25 августа, 07:27
IIsrael.2019
7020000
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